ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ-ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬಿಡಿ.. ಈ ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆ ಹತ್ತಿರವೂ ಸುಳಿಯಲ್ಲ!!

ಚವಳಿಕಾಯಿ (Cluster beans) ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತರಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 3, 2025, 12:00 PM IST
  • ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ
  • ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತರಕಾರಿ
  • ಚವಳಿಕಾಯಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು & ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

Best food for diabetes control

: ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ನೀವು ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತೊಂಡೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಯಕೃತ್ತಿನಿಂದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿವೆ. ನೀವು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ತರಕಾರಿ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೋರೆಕಾಯಿ ಮೆಟ್‌ಫಾರ್ಮಿನ್‌ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಕೇವಲ 14 ದಿನದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

ಚವಳಿಕಾಯಿ (Cluster beans) ಒಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕ ತರಕಾರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಮಲಬದ್ಧತೆ ನಿವಾರಿಸಲು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚವಳಿಕಾಯಿ ಋತುಮಾನದ ತರಕಾರಿ ಆದರೆ ಇದರ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ಚವಳಿಕಾಯಿ ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ತರಕಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸೇವನೆಯ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ತರಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಯ ತಯಾರಿಸಿಲು, ಸೂಪ್‌ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿ ತಿನ್ನುವ ಮುನ್ನ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ.. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು!

ಪಡವಲಕಾಯಿಯು ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಒಣ ತರಕಾರಿಯಂತೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಂಬಾರ್‌ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಹುದು.  

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

