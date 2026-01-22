ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಲೆಮನ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್‌ ಟೀ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್..?

Lemon water vs Green Tea
: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಜನರು ವ್ಯಾಯಾಮ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಹಾರಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು ಹಸಿರು ಚಹಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ನೀರು ಸೇವಿಸುವುದು. ಆದರೆ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂಬುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತೂಕ ಇಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ನಿಂಬೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಚಹಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ.
ಹಸಿರು ಚಹಾ: ಚಯಾಪಚಯ ವರ್ಧಕ
ಹಸಿರು ಚಹಾವು ಕ್ಯಾಟೆಚಿನ್ಗಳು (EGCG) ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಯಾಪಚಯ: ಇದು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವ ದೇಹದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ: ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಕಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ.
ನಿಂಬೆ ನೀರು: ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೇಶನ್
ನಿಂಬೆ ನೀರು ನೇರವಾಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ: ಇದು ಯಕೃತ್ತನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಜಲಸಂಚಯನ: ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ಹಸಿವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಂಬೆ ನೀರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಲಸಂಚಯನದಿಂದ ಇರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ?
ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಹಸಿರು ಚಹಾಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಅದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು 5 ರಿಂದ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನಿಂಬೆ ನೀರಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಸಿರು ಚಹಾವನ್ನ ಕುಡಿಯಿರಿ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)