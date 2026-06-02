/ತ್ವರಿತ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಯಾವ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ನೀರು
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ವಿಷಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಹದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ. ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿದ್ದಾಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಶುಂಠಿ ಪ್ರಯೋಜನ
ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಿಂಜರಾಲ್ ಮತ್ತು ಶೋಗೋಲ್ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸುಡುತ್ತವೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಶುಂಠಿ ಚಯಾಪಚಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ .ಗ್ಯಾಸ್, ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಂಠಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಾಜಾ ಶುಂಠಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ vs ಶುಂಠಿ
ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಊತ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಶುಂಠಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಬಳಸುವ ಮುನ್ನ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಲ್ಲದೇ ಇದನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ 2 -3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.