ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

High BP vs Low BP: ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ? ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಮೊದಲು ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಶೀತ, ಚರ್ಮ ಜಿಗುಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಗಮನಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಸಿರಾಟವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.
ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?: ಅದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಾಗಿರಲಿ, ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)