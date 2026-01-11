English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. 

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 11, 2026, 09:19 AM IST
  • ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
  • ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ & ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
  • ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

Trending Photos

ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ!
camera icon5
ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌.. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ!
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟಾರಿಫ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು..
camera icon9
Gold price today
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್‌ ಟಾರಿಫ್‌ ಎಫೆಕ್ಟ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬದಲಾಯ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬೇಡಿಕೆಯ ದಿಕ್ಕು..
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ! ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
camera icon6
Turmeric Milk
ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಹಾಲಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ! ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದುವೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನ
ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಚಿನ್ನ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ
camera icon5
Venezuela gold price
ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುವುದು ಚಿನ್ನ! ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ
ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ.. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?

High BP vs Low BP: ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೀವಗಳನ್ನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕ? ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಮೊದಲು ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ...  

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ನಿರಂತರ ತಲೆನೋವು, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಸಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ತ್ವರಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಿಸಿ ನೀರು ದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ.. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಈ ಮ್ಯಾಜಿಕ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ: ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ಶೀತ, ಚರ್ಮ ಜಿಗುಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಗಮನಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ಸೂಚಿಸಬಹುದು. ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು, ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಉಸಿರಾಟವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ?: ಅದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವಾಗಿರಲಿ, ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ  ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೊಡವೆ ಕಲೆಗಳು ಹಾಗೇ ಉಳಿದಿವಿಯೇ..? ಯಾವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬೇಡ.. ಈ 6 ಸರಳ ಸಲಹೆ ಪಾಲಿಸಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

High BPLow BPhigh bp vs low bpHigh Blood PressureLow Blood Pressure

Trending News