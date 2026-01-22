ಮಧುಮೇಹದ ಪರಮವಿರೋಧಿ ಈ ಹಣ್ಣು! ಒಂದು ಪೀಸ್‌ ತಿಂದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾರ್ಮಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ‌ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್..‌

ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅವರಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಹಣ್ಣು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪೇರಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೇರಲದ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನು ಮತ್ತು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಪೇರಲದ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎಷ್ಟು?
ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 12 ರಿಂದ 24 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಣ್ಣಾದಾಗ ಅದು ಸುಮಾರು 19 ಅಥವಾ 12 ತಲುಪಬಹುದು. ಇದರ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯಿಂದ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಮುಲಾಮು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನ ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧ
ಪೇರಲವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ ಅನೇಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಲೈಕೋಪೀನ್ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಿವೆ. ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪೇರಲವನ್ನ ಯಾವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ 1 ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಪೇರಲವನ್ನ ತಿನ್ನಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪೇರಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೇರಲದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)