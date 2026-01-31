ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ? ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Best cooking oil
: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಪ್ರಕಾರವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯಾಘಾತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಸರಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕೆಂದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತಮ?
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ: ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಮೆಗಾ-3 ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೊಗೆ ಬಿಂದು (ಎಣ್ಣೆ ಉರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ತಾಪಮಾನ) ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಕಾಯಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ: ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಏಕಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನು (MUFAs) ಉತ್ತಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪರಿಮಳ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹುರಿಯಲು ಉತ್ತಮ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗೊರಕೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಆಗಬಹುದು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ
ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ: ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನ (ಸೆಸಮಾಲ್) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಕಿ ಹೊಟ್ಟಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒರಿಜನಾಲ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊಗೆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೂರಿ ಅಥವಾ ಪಕೋಡಾಗಳನ್ನ ಬೇಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಎಣ್ಣೆಗಳು: ಸೋಯಾಬೀನ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ನ್ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-6 ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಡಾಲ್ಡಾ ಅಥವಾ ವನಸ್ಪತಿ: ಇವುಗಳು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವಾಗುವ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಎಣ್ಣೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ
ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಪ್ರತಿ 1-2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಎರಡು ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನ (ಸಾಸಿವೆ ಮತ್ತು ಕಡಲೆಕಾಯಿಯಂತಹವು) ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವಕ್ಕಿದೆ ಅಪಾಯ!
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)