ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Cooking oil:
ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯೂ ಒಂದು. ಎಣ್ಣೆ ಖಾದ್ಯಗಳ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಅಡುಗೆಗೆ ವಿವಿಧ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ, ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಯಾವ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು? ನೀವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ: ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವು ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸಲಾಡ್ಗಳು, ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿಯುವ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಪೂರಿ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹೊಗೆ ಬಿಂದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆ: ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಏಕಪರ್ಯಾಪ್ತ ಮತ್ತು ಬಹುಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಇವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಎಣ್ಣೆಯು ಹುರಿಯಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ 6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಇತರ ಎಣ್ಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ ಮತ್ತು ಊತವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ 3 ಮತ್ತು 6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಇ ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೀಲು ನೋವಿನಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂರಕ್ಷಿತ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತುಪ್ಪ: ತುಪ್ಪ ರುಚಿಕರ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಡಿ, ಇ, ಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳಿವೆ. ಉತ್ತಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮೂಳೆ ಬಲ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಪ್ಪ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಕಡಿಮೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ನೀವು ಎಣ್ಣೆಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)