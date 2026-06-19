ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೋಳಿಯ ದೇಹದ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಈ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ, ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಏರುಪೇರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿಕನ್ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಬೇಕಾದ ಆ 5 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಕೋಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು (Chicken Lungs) : ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಬೇಯಿಸುವಾಗ ಅನೇಕರು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕೋಳಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ 'ಥರ್ಮೋಫಿಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ' ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಭಾಗವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಸೋಂಕುಗಳು (Infections) ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ.
2. ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗಗಳು (Gizzard/Intestines) : ಕೋಳಿಯ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಜಾಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳು (Parasites) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಇದು ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ (Diarrhea) ಮತ್ತು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ (ಆಹಾರ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗುವುದು) ನಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಕೋಳಿ ತಲೆ (Chicken Head) : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳನ್ನು (Antibiotics) ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೋಳಿ ತಲೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಕಾರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೇರಿ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಪ್ರಾಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
4. ಕೋಳಿ ಚರ್ಮ (Chicken Skin) : ಚರ್ಮದ ಸಮೇತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರೇವಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ರಸಭರಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ನಿಜ. ಆದರೆ, ಕೋಳಿ ಚರ್ಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ (Saturated Fat) ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ (LDL) ಮಟ್ಟವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke) ಮತ್ತು ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಮಾರಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
5. ಕೋಳಿ ಬಾಲ (Chicken Tail) : ಕೋಳಿಯ ಬಾಲದ ಭಾಗವು ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳಿಂದ (Glands) ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ (Metabolism) ಹದಗೆಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳಾದ ಯಕೃತ್ತು (Liver) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ (Kidneys) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಚಿಕನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸವಿಯುವಾಗ ಈ 5 ಭಾಗಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಿಕನ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಿ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ..