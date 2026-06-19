Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ಚಿಕನ್‌ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..! ಕೋಳಿಯ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಚಿಕನ್‌ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..! ಕೋಳಿಯ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ (Chicken meat) ಪ್ರಿಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು-ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಇರಲೇಬೇಕು ಎನ್ನುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ಪ್ರೊಟೀನ್‌ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಕೋಳಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ... ಈ ಕುರಿತ ಇಂಟ್ರಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 19, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:52 PM IST
ಚಿಕನ್‌ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ..! ಕೋಳಿಯ ಈ ಭಾಗದ ಮಾಂಸ ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಹಾವೇರಿ ಬಳಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು
Ganajur Gold Mine2 min ago
2
health5 min ago
3
Karwar8 min ago
4
Karnataka IAS transfers30 min ago
5
Bengaluru Mobile Snatching33 min ago