ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ..! ರುಚಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ

Best food for Diabetes : ಮಧುಮೇಹವು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ದೇಹವು ದಣಿದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು, ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುಧಾನ್ಯ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಬೋಳು ತಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಈ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಖಾಲಿ ತಲೆಯಲ್ಲೂ ಚಿಗುರುತ್ತೆ ಕೂದಲು..!
ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೊಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆಯದು? : ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇಯದ್ದು, ಬಹುಧಾನ್ಯ ರೊಟ್ಟಿ (multigrain roti) - ಗೋಧಿ, ಜೋಳ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 2 ಬಾರಿ ಜೋಳ ಅಥವಾ ಬಹುಧಾನ್ಯ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಎಣ್ಣೆ-ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆಯಿಸಬೇಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೊಟ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಸಲಾಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮೈದಾದಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪ್ರತಿದಿನ ಜಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.. ದಪ್ಪ ಸೊಂಟ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯಂತಾಗುತ್ತೆ.!
ಮಧುಮೇಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇತರ ಸಲಹೆಗಳು : ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. (ಸೂಚನೆ : ಈ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)