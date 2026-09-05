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ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ!.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹುಷಾರು.. ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದರೂ ಸರಿ ತಿನ್ನುವ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ

 Who Should Avoid Bananas: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ತಿಂದರೆ  ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದರೂ ಸರಿ ತಿನ್ನುವ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 05, 2026, 11:32 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 11:32 AM IST
ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ!.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹುಷಾರು.. ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದರೂ ಸರಿ ತಿನ್ನುವ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ!.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಹುಷಾರು.. ಎಷ್ಟೇ ಆಸೆಯಾದರೂ ಸರಿ ತಿನ್ನುವ ದುಸ್ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಡಿ
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