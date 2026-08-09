/ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಇದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ!

who should not eat custard apple: ಸೀತಾಫಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಈ ಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಸಿಹಿ ರುಚಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ಮಿತಿಮೀರಿ ತಿನ್ನುವುದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಖ್ಯಾತ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಆಹಾರ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಎಸ್. ಸ್ವಾತಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತಿಯಾಗಿ ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 6 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು.. 1. ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು - ಉಬ್ಬುವುದು.. ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ನಾರಿನಂಶ ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೂ.. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್, ಉಬ್ಬುವುದು, ತೀವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನರಮಂಡಲದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು - ಅನೋನಾಸಿನ್ ವಿಷ.. ಸೀತಾಫಲವು 'ಅನೋನಾಸಿನ್' ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೀತಾಫಲ ಬೀಜಗಳ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳು... ಸೀತಾಫಲ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸೀತಾಫಲ ಬೀಜಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು ಅಥವಾ ನುಂಗುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ಆಹಾರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ, ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ತಿರುಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ... ಸೀತಾಫಲದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಮಧುಮೇಹ (ಸಕ್ಕರೆ) ಇರುವವರು ಮಾಗಿದ ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ, ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ಎಸ್. ಸ್ವಾತಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾದ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ... ಸೀತಾಫಲವು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೀತ, ನಿರಂತರ ಕೆಮ್ಮು, ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಲೋಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು - ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ... ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಅಂಶ ಇರುವುದರಿಂದ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದರೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೀತಾಫಲ ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ನರಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಸೀತಾಫಲ ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.