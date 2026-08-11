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ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ! ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಾರದಂತೆ

who should not eat dosa: ದೋಸೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಉಪಹಾರ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ,ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 11, 2026, 06:25 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:25 PM IST
ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ! ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಾರದಂತೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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