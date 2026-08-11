/ದೋಸೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಚ್ಚರ! ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಾರದಂತೆ

who should not eat dosa: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ದೋಸೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರಲಿ.. ದೋಸೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬೇರೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕೆ ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ, ಸಾಂಬಾರ್, ಪಲ್ಲಿ ಚಟ್ನಿ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಕಿಕ್ ಬೇರೆ. ಈಗ ಇವುಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ದೋಸೆಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಚೀಸ್ ದೋಸೆ, ಪನೀರ್ ದೋಸೆ, ಕೀಮಾ ದೋಸೆ.. ನಮ್ಮ ಜನರು ಎಷ್ಟೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಂದರೂ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ರುಚಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಆಹಾರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ದೋಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ದೋಸೆಯನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ದೋಸೆ ತಿನ್ನಬಾರದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೋಸೆಯನ್ನು ಬಿಳಿ ಅನ್ನದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಇನ್ನೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಸಿಡಿಟಿಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ದೋಸೆ ತಿನ್ನದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಹುದುಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೋಸೆ ರುಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹುದುಗಿಸಿದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ದೋಸೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಉಬ್ಬುವುದು, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಎದೆಯುರಿ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (ಹೈ ಬಿಪಿ) ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಸಹ ದೋಸೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ತಿನ್ನುವ ಚಟ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಡಿಯಂ (ಉಪ್ಪು) ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಪಿಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯನ್ನೂ ಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಗ್ಲುಟನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇರುವವರು ಹೊರಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಲುಟನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೆಡಿಮೇಡ್ ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇದು ಚರ್ಮದ ದದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿಯೂತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೋಸೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಬದಲಿಗೆ, ರಾಗಿ, ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳದಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ದೋಸೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಚಟ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹುದುಗದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಈ