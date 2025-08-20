English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು.!

Papaya side effects: ಯಾವ ಜನರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಬಾರದು..? ಅದನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 20, 2025, 02:28 PM IST
  • ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ
  • ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು
  • ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

Trending Photos

ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
camera icon6
Shiva Parvati Rashi
ಇವೆರಡು ರಾಶಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯ ಸ್ವರೂಪವಿದ್ದಂತೆ! ಈ ಜೋಡಿ ಒಂದಾದರಂತೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದ ಪ್ರೀತಿ ಸಮಾಗಮವಾದ ಲೆಕ್ಕ
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
camera icon8
Commuted Pension
ಪಿಂಚಣಿ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ :ಇನ್ನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈ ಸೇರುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಿಂಚಣಿ
ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
camera icon6
Who should wear silver astrology
ಈ 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.. ಉಂಗುರ, ಕಡಗವಾಗಿ ಧರಿಸಿದರಂತು ಒಳಿತಿಗಿಂತ ಕೆಡುಕೇ ಆಗುವುದು; ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಪತ್ರಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ!
ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನ್ಶನ್
camera icon9
pension
ಪೂರಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿತ : ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಖಾತೆ ಸೇರುವುದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆನ್ಶನ್
ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು.!

Papaya side effects: ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು... ತಿನ್ನಲು ರುಚಿಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ಜನರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನಬಾರದು..? ಅದನ್ನು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿರುಳಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ಯಾರು ತಿನ್ನಬಾರದು..?

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು: 

ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹಸಿ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ವಸ್ತುವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮಾಗಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯ 100% ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ..! 

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ:

ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರು ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್‌ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಅತಿಸಾರ ಅಥವಾ ವಾಂತಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಪಪ್ಪಾಯಿ ತಿನ್ನುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ತಿನ್ನಬಾರದು :

ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯೂ ಇದೆ, ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. 

ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇದ್ದರೆ ತಿನ್ನಬೇಡಿ :

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರಬಹುದು. ಇದು ತುರಿಕೆ, ದದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಹೃದ್ರೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸೇವನೆಯು ಅವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಇತರ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರತಿದಿನ ಹನಿ ದೇಸೀ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೊಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳು 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

PapayaPapaya Side EffectsHealth Tips

Trending News