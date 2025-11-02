English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಈ ಜನರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬದಲು ಅನಾರೋಗ್ಯವೇ‌ ಕಾಡಬಹುದು

Side Effects Of Papaya: ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಂತಹ ಸಮೃದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಈ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ,  

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 2, 2025, 08:48 AM IST
    • ಪಪ್ಪಾಯಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ
    • ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾನಿ
    • ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು

ಈ ಜನರು ತಪ್ಪಿಯೂ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರದು! ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬದಲು ಅನಾರೋಗ್ಯವೇ‌ ಕಾಡಬಹುದು

Side Effects Of Papayas You Should Know: ಪಪ್ಪಾಯಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹಣ್ಣಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಇದರ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.

ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಂತಹ ಸಮೃದ್ಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಈ ಹಣ್ಣು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ,

ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯ ಸಮೃದ್ಧ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತರೆ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು.

ನೀವು ರಕ್ತ ತೆಳುಗೊಳಿಸುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುದುಗಿಸಿದ ಪಪ್ಪಾಯಿಯು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೃದ್ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ

ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪಪ್ಪಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿಣ್ವವು ಅಸ್ತಮಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪಪ್ಪಾಯಿಯನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪಪೈನ್ ಅಂಶವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಸುಡುವ ಸಂವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ; ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಫ್ರೆಶ್‌ ಆಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದಿನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು..ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 5 ಅದ್ಭುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ..!

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

