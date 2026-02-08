English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇವನೆ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 8, 2026, 04:12 PM IST
  • ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ
  • ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ
  • ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Kidney stones

: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆಫ್ರೊಲಿಥಿಯಾಸಿಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 70% ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ...

ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?

ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ಗಳಿವೆ: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಟೋನ್‌, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿಸ್ಟೈನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನು? ಇದೇ ನೋಡಿ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?

ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಪಾಲಕ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಚಹಾ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹುರುಳಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೀರು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಒಡೆಯುವ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿಪ್ರತಿದಿನವೂ ಈ ಬೀಜಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ಪುರುಷರ ಆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ

ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಪಿತ್ತಗಲ್ಲುಗಳು ಬೊಜ್ಜು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Kidney Stoneshydrationsymptoms of kidney stonesDehydrationkidney stones diet

