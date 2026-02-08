ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Kidney stones
: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ನೋವು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ನ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ನೆಫ್ರೊಲಿಥಿಯಾಸಿಸ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 70% ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ...
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿವೆ?
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ವಿಧದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿವೆ: ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸ್ಟೋನ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಿಸ್ಟೈನ್ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಏಕೆ ಬರುತ್ತವೆ?
ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಪಾಲಕ್, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಒಣ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಚಹಾ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹುರುಳಿ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ನೀರು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಒಡೆಯುವ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ರಸ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿತ್ತಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪಿತ್ತಗಲ್ಲುಗಳು ಬೊಜ್ಜು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆ, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಭರಿತ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಿ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು.
