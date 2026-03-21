  • ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾರವಾದ ತಲೆ ನೋವು ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 21, 2026, 11:47 PM IST
  • ಭಾರೀ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು
  • ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಿ

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
camera icon5
Hair Loss
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೇ ಪುರುಷರು ಮಾಡುವ ಈ ತಪ್ಪೇ ಬೋಳು ತಲೆಗೆ ಕಾರಣ..! ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ
18 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..!
camera icon7
IPL 2026
18 ಕೋಟಿ ರೂ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೂ ಈ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ..!
ನೋರಾ ನಡು ಇಷ್ಟೋಂದು ಫಿಟ್‌ ಆಗೋಕೆ 4 ಕಾರಣಳಿವೆ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ.. ವಿರಳ
camera icon4
Nora Fatehi
ನೋರಾ ನಡು ಇಷ್ಟೋಂದು ಫಿಟ್‌ ಆಗೋಕೆ 4 ಕಾರಣಳಿವೆ..! ತುಂಬಾ ಸರಳ.. ವಿರಳ
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
camera icon7
7kg ತೂಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡೇ, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದಲೂ ದೂರ ಉಳಿದೆ.. ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋವು, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಭಾವುಕ!
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ಭಾರವಾಗುವುದು ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ತಲೆನೋವು, ಭಾರ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯದ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ.ಹಲವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆಯಾಸ ಎಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ, ಕಳಪೆ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು.ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಾರವಾದ ತಲೆ ನೋವು ಹಗಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳಿಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? FD ಇಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ..! 

ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಬರಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಬರದಿರುವುದು. ತಡವಾಗಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ಮಲಗುವ ಸಮಯಗಳು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಸೈನಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಮೈಗ್ರೇನ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೆಳಗಿನ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಭಾರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ತಪ್ಪಾದ ದಿಂಬು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗದ ಸ್ಥಾನವು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತಲೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಅತಿಯಾದ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆ, ಭಾರೀ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಸಹ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.ಸಕಾಲಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಲಗಲು ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳಲು, ಮತ್ತು 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ.ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Smart Phone Tips: ಹೊಸ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಪಕ್ಕಾ..!

ದಿನವಿಡೀ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಹಗುರವಾದ, ಸಮತೋಲಿತ ಊಟ ಮಾಡಿ, ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದು ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ:

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ನೋವು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.ಇದರೊಂದಿಗೆ ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ವಾಂತಿ, ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಿ.ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

