ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ!

ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೂದಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂದಲು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. "ಇದು ಏಕೆ ಹೀಗೆ?" ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ.
ದೇಹದ ಚರ್ಮವು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಲಿನ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಮವು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮವು ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು (ಸೀಬಾಸಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿಗಳು) ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಇಡುತ್ತವೆ. ಚರ್ಮವನ್ನು ನಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಜೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಎಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅಂಗೈ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಡೆಯಲು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೂದಲಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯುವಾಗ ಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಹುದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಅಪರೂಪದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಂಗೈಗಳು ಅಥವಾ ಅಂಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ, ಚರ್ಮದ ಗಾಯಗಳ ನಂತರ ಗಾಯದ ಅಂಗಾಂಶ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಟ್ರಿಕೋಸಿಸ್ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ಚರ್ಮದ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
(Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)
