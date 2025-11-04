English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎದ್ದೇಳುವಾಗ ಅಥವಾ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಕುವ ಸಂವೇದನೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಟ್ಟದಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Nov 4, 2025, 04:26 PM IST
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು
  • ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ಯೂರಿನ್‌ & ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ
  • ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

How to Control uric acid: ಚಳಿಗಾಲ ಬಂದಂತೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೀಲು ನೋವು, ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ ಜನರು ಇದನ್ನ ಶೀತದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ನೀರಿನ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ಯೂರಿನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಧಿವಾತ, ಊತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನವಿಡೀ ಎರಡೂವರೆ ರಿಂದ ಮೂರು ಲೀಟರ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾಕಿಂಗ್'ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಈ 10 ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ

ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸಿ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಂದ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುವುದನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಆಮ್ಲಾ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯಂತಹ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ. ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಹಾರದಿಂದ ಪ್ಯೂರಿನ್‌ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ: ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಆರ್ಗನ್ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು, ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಪ್ಯೂರಿನ್-ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಧುಮೇಹಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಪರಿಹಾರ..!

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ: ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮದ್ಯಪಾನ ತಪ್ಪಿಸಿ: ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಯರ್... ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರಿನ್‌ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದು ಯೂರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

