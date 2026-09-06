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ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಈ ಹಣ್ಣು.. ಈಗ Gen Z ಫೇವರಿಟ್! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Genz breakfast: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಈ ಹಣ್ಣು.. ಈಗ Gen Zಯವರಿಗೆ ಇದೇ ಫೇವರಿಟ್ ಆಗಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 06, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:10 AM IST
ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರದ ಈ ಹಣ್ಣು.. ಈಗ Gen Z ಫೇವರಿಟ್! ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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