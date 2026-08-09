Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ಮಳೆ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ!

ಮಳೆ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ!

why migraines get worse during rainy season: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಏಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಓದಿ. 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 09, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:26 AM IST
ಮಳೆ ಶುರುವಾದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ? ಮೈಗ್ರೇನ್‌ಗೆ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
B ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ, ಭಾರೀ ವಿರೋಧ; CM ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲಿ, ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವವರೆಗೂ ಹೋರಾಟ!
2
3
4
5