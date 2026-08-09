Migraine: ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮನವು ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಯಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಳೆಯ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಮಳೆಯು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಕಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮಳೆ ಅಥವಾ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡವು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೀಡಿತರು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾತಾವರಣದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತಾದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಖವು ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೋಡ ಕವಿದ ಮತ್ತು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣವು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಮೈಗ್ರೇನ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ರಚೋದಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗುವ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.ಮಳೆಗಾಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಡವಾಗಿ ಏಳುತ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತಡವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಊಟ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವು ಮೈಗ್ರೇನ್ನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೀಡಿತರು ಕೆಫೀನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೈನಂದಿನ ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ವಾಸನೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಚೋದಕಗಳಾಗಿವೆ.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಾಸನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪೀಡಿತರಿಗೆ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಗಳು ಪ್ರಚೋದಕಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ.
ಮೈಗ್ರೇನ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಲೆನೋವಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಅಥವಾ ಮಿಡಿಯುವ ನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತಲೆನೋವಿಗೆ ಮೊದಲು ಬೆಳಕಿನ ಹೊಳಪುಗಳು, ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಮಾದರಿಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ತೋಳುಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಸೆಳವು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಬರದಂತೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಮಯ, ಹವಾಮಾನ, ನಿದ್ರೆ, ಊಟ ಮತ್ತು ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಊಟ ಬಿಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ನಿಯಮಿತ ನಿದ್ರೆಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ತಲೆನೋವು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೋವು ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಔಷಧಿ-ಅತಿಯಾದ ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆನೋವಿನ ಔಷಧಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ತಲೆನೋವು, ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಮಾತನಾಡಲು ತೊಂದರೆ, ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುವುದು, ದೃಷ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಜ್ವರ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಬಿಗಿತ, ನಿರಂತರ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೈಗ್ರೇನ್ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹವಾಮಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಾರದು.
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