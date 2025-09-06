English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಬ್ಲಡ್‌ಗ್ರೂಪ್‌ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ.. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅಪಾಯ ಖಚಿತ.

mosquito bite reasons: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶವೊಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 6, 2025, 01:03 PM IST
  • ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುದಲ್ಲ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
  • ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡದು

mosquito attraction: ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಅತೀ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುದಲ್ಲ ಈ ಅಚ್ಚರಿಯ  ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಲು ಕಾರಣ, ಅವರ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಸೊಳ್ಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ..? ಇದರಿಂದ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ..? ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ. 

ಅಮೇರಿಕನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಪಿಡೆಮಿಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘O’ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವವರ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕೆಲವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗ್ಲೈಕೊಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೊಳ್ಳೆಗೆ ನಶೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ‘A’, ‘B’, ಅಥವಾ ‘AB’ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗಿಂತ ‘O’ ಗುಂಪಿನವರ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ದಾಳಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಜಪಾನಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರ ಮೇಲೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ, ‘O’ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರನ್ನು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು 83% ಹೆಚ್ಚು ಕಚ್ಚಿದವು. ‘A’ ಗುಂಪಿನವರು ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಕರ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ‘B’ ಮತ್ತು ‘AB’ ಗುಂಪಿನವರು ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಟೊಮೆಟೋಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬೇರಿನಿಂದಲೇ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದು ಬಿಳಿ ಕೂದಲು!

ಈ ವಿಷಯವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದರೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಪರಿಣಾಮ ದೊಡ್ಡದು. ಏಕೆಂದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಸಹನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕನ್‌ಗುನ್ಯಾ ಮುಂತಾದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಹರಡಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ‘O’ ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಕ್ರೀಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು, ಸೊಳ್ಳೆ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ದೇಹವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೇರ್ ಡೈ ಬೇಡ, ಹೀರೆಕಾಯಿಯಿಂದಲೇ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು! ಬಳಕೆಯೂ ಸುಲಭ

ಹೀಗಾದರೂ, ಈ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಕೇವಲ ‘O’ ರಕ್ತದ ಗುಂಪಿನವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಡೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು. 
 

