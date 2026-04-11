ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪೋಟಾ ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ!... ಒಂದೊಂದು ಫೀಸ್‌ ಕೂಡ ವಿಷಕ್ಕೆ ಸಮಾನ

sapota: ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಪೋಟಾ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ ಇದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಡಲಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Apr 11, 2026, 03:32 PM IST
  ಸಪೋಟ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು
  ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಪೋಟ ಉತ್ತಮವೇ

sapota: ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ವಯಸ್ಸು ಅಥವಾ ಲಿಂಗವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ.. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಸಪೋಟಾ ತಿನ್ನುವುದು ಸರಿಯೇ.. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ..? ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ..

ಪ್ರಸ್ತುತ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಪೋಟಾ ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದ.. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣು. ಇದು ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ, ಸಪೋಟಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಿಹಿಯು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಹಿಯು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಪೋಟಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದೇ ವಿಷಯವು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಹ ಮಧುಮೇಹದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.. ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳು ಸಪೋಟಾ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ..

ಸಪೋಟಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೇವಿಸುವ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ದಿನದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಧುಮೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಪೋಟಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸ್ಥಿತಿ, ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ.

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ - ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನಂಶವಿರುವ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೇಬು, ಪೇರಲ, ಪೇರಳೆ ಮತ್ತು ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬೆರ್ರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸರಿಯಾದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮಧುಮೇಹ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯ. ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು, ನಿಯಮಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ, ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

