ಹಣ್ಣು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇಬೇಡಿ!.. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಡಿತಾ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ

Avoid drinking water after eating fruits: ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯಬಾರದು ಅಂತಾ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುವುದು ಅಂತೂ ಕಂಡಿತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 19, 2026, 01:42 PM IST
  • ಎಚ್ಚರ..ಎಚ್ಚರ.. ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ನೀರು ಕುಡಿಯಲೇ ಬೇಡಿ
  • ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
  • ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Avoid drinking water after eating fruits:ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿ ಸೇಬು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹಣ್ಣಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸೇಬು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸೇಬು ಔಷಧಿಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 25 ಪ್ರತಿಶತ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಣ್ಣುಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇಬುಗಳು ತೇಲುತ್ತವೆ.
 
ಹಣ್ಣೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೇಬು ಎಥಿಲೀನ್ ಅನಿಲವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇದು ಹಣ್ಣಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಣ್ಣಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸೇಬನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ದೇವತೆಯು ಸೇಬನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಸರ್ ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೇಬು ಬಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇಂದು ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಆ್ಯಪಲ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ತಮ್ಮತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಪ್ಪತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ಟೀವ್ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಣ್ಣು ಆ್ಯಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಸ್ಟೀವ್ ಅವರ ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಲೋಗೋ ಆಪಲ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೇಬಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ. ಈ ಹಣ್ಣು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು 10,000 ರಿಂದ 8,500 BC ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಸೇಬು ಮೊದಲು ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಂತೂ ಸತ್ಯ.

ಇಂಡೋ-ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸುಷ್ಮಾ ನೈಥಾನಿ ಸೇಬುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಮೂಲಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ (ಇಸ್ರೇಲ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಇರಾಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ), ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಕೇಂದ್ರ (ಇರಾನ್, ತುರ್ಕಮೆನಿಸ್ತಾನ್), ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾಟಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ (ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್, ಭಾರತ) ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ (ಚೀನಾ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ಕೊರಿಯಾ) ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥ 'ಚರಕಸಂಹಿತಾ'ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಚಿಟಿಕಾದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಅದರ 'ಫಲವರ್ಗ' ದಲ್ಲಿ, ಸೇಬನ್ನು ಸಂಕೋಚಕ-ಸಿಹಿ, ತಂಪಾದ ಮತ್ತು ಖಾದ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸೇಬನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7500 ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. 

ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯದ ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ ಸೇಬಿನಲ್ಲಿ 86% ನೀರು, 52 ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ 0.3 ಗ್ರಾಂ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ 13.8 ಗ್ರಾಂ, ಸಕ್ಕರೆ 10.4 ಗ್ರಾಂ, ಫೈಬರ್ 2.4 ಗ್ರಾಂ, ಕೊಬ್ಬು 0.2 ಗ್ರಾಂ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣುಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್, ತಾಮ್ರ, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಹಸಿವು, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

