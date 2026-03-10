ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಮಾಹಿತಿ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
stomach issues increase in summer: ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಇದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.. 

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 10, 2026, 03:08 PM IST
  • ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ
  • ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

stomach Pain: ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು ಜನರನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ತಾಪಮಾನವು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಅವರು ವಾಂತಿ, ಅತಿಸಾರ, ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ಆಹಾರ ವಿಷ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಇ. ಕೋಲಿಯಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಆಹಾರವು ಬೇಗನೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ ಆಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್!‌ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಇದುವೇ ಮದ್ದು..

ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಅಥವಾ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಜಠರದುರಿತ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ವಿಷವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಶಾಖವು ದೇಹವನ್ನು ಬೆವರು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದರು. ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಕರುಳಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯು ಮಲವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದರ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು, ದೇಹವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂದ ನಂತರ ಉಬ್ಬುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗುವುದು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆಮ್ಲ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶಾಖದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಪದರವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳು, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳ ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯು ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಬೆಲ್ಚಿಂಗ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ pH ಅನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಮತ್ತು ಶಾಖದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮುಂತಾದ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು.

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನವಿಡೀ ಕನಿಷ್ಠ 3 ರಿಂದ 4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ORS ಅಥವಾ ನಿಂಬೆ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ತೆರೆದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಬೀದಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನೊಣಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ಜ್ವರದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಆದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಸೋಂಕಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರುವವರು ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು!.. ಪಕ್ಕಾ ನೀವು ಈ ರೋಗದಿಂದ ಗುಣಮುಖ

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

