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ಮಹಿಳೆಯರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬೋಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ!

why women rarely go bald hair loss causes: ಮಹಿಳೆಯರು ಬೋಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೋಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. DHT ಯ ಪರಿಣಾಮ, ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಋತುಬಂಧ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು PCOS ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 31, 2026, 11:59 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 11:59 AM IST
ಮಹಿಳೆಯರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬೋಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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