/ಮಹಿಳೆಯರ ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರಿ ಬೋಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ? ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಇದೇ!

why women rarely go bald hair loss causes: ಮಹಿಳೆಯರು ಬೋಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೋಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ. DHT ಯ ಪರಿಣಾಮ, ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು, ಋತುಬಂಧ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು PCOS ನಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಹಲವರನ್ನು ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೋಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೋಳು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಬೋಳು ಏಕೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ?
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ
ಪುರುಷರಲ್ಲಿ, DHT (ಡೈಹೈಡ್ರೊಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್) ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ನಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲ್ಲಿ, ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳು DHT ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು, ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬೋಳು ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ DHT ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ.
ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿರುವ ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಋತುಬಂಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈಸ್ಟ್ರೊಜೆನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ, ನಾವು ತೆಳುವಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.
ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬೋಳು ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೇ?
ಇದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ತಲೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕ್ರಮೇಣ ತೆಳುವಾಗುವುದರಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾದರಿಯ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯೂ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪುರುಷರು ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೋಳುತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಪರೂಪ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ, ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೆರಿಗೆಯ ನಂತರ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಋತುಬಂಧ, ಪಿಸಿಓಎಸ್ ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆನುವಂಶಿಕ ಅಂಶಗಳು, ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಹ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ತಲೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮೇಣ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೋಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಜವಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೋಳು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರಣವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.