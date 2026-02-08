English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸೋದೇಕೆ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

sour foods During pregnancy: ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಲು ಕಾರಣ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂ ನಷ್ಟ. ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹುಳಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹಜ.   

Written by - Savita M B | Last Updated : Feb 8, 2026, 05:37 PM IST
  • ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ
  • ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹುಳಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸೋದೇಕೆ? ಕಾರಣ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Health Tips: ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮಾವು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.. ಕೆಲವರು ಉಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಗಳಂತಹ ಹುಳಿ ಮತ್ತು ಖಾರದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟರಾನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೋಡಿಯಂ ನಷ್ಟವಾಗುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೊರಿಯೊನಿಕ್ ಗೊನಡೋಟ್ರೋಪಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಕಿಣ್ವಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಮಟ್ಟಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ, ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಹುಳಿಯಾದ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹುಳಿ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹುಳಿ ತಿಂದರೂ ಅದರ ರುಚಿ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ನೀವು ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹುಳಿ ಆಹಾರಗಳು ಆಮ್ಲೀಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯಾರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಲೇಖನವು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

