English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ! ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ! ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

Winter hair care : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ನಿಂತು ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.. ಯಾವುದು ಆ ಎಣ್ಣೆ.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Dec 6, 2025, 04:12 PM IST
    • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚು
    • ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ನೆತ್ತಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು
    • ಯಾವುದು ಆ ಎಣ್ಣೆ.. ಬನ್ನಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Trending Photos

ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
camera icon6
Black tea and Shampoo
ಈ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂಪೂ ಬೆರೆಸಿ ತಲೆ ತೊಳೆದರೆ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
camera icon7
Bhringraj Powder for Hair
ಮೊಸರಿಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ! ಹೇರ್‌ ಕಲರ್‌ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ..
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
camera icon8
Gajkesari Yoga
ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌; ದುಡ್ಡಿನ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಸುರಿಸಲಿದ್ದಾನೆ ಗುರುದೇವ
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
camera icon9
ASTROLOGY
ಯುವಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈ 5 ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ! ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಕ್ಷಣ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ! ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

Hair fall : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಒಣಗಿ ಕೂದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದುರುತ್ತದೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಲೆಬುರುಡೆ ಒಣಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ : ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನೆತ್ತಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಕೂದಲು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: OYO ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಹೊಟೇಲ್‌ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ : ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಯವರೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೋಷಿಸುತ್ತದೆ.

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ : ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಬೂದು ಕೂದಲನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೂ ಸಹ ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು.. ಇದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Hairhair fallHair GrowthHair OilHair care tips

Trending News