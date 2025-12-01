English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ..!

ಚಳಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಶೀತ ಇಂತವುಗಳು ಬಂದರೆ ಬೇಗನೇ ನಾವು ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದಿಲ್ಲ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:51 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ..!
ಕೃಪೆ; ಮೆಟಾ ಎಐ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮುಂತಾದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳು ಬಾರದೇ ಇರದಂತೆ ಮಾಡಲು ನಾವು ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಚುಮು ಚುಮು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು.   

ಕಬ್ಬಿಣ, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಅವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಈಗ ಚಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಇಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂಧ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕುಳ್ಳ ಡಾಕ್ಟರ್‌, ಕೇವಲ 3 ಅಡಿ ಎತ್ತರ.. ಭಾರತದ ಈ ವೈದ್ಯನ ಕೀರ್ತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು..!

ನಮ್ಮದ ದೇಹದ ಮೂಳೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳು ಇವೆ. ಚರ್ಮದ ಜಲಸಂಚಯನವನ್ನು ಇದು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ಎಳ್ಳನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಬೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇದು ಕೂಡ ದೇಹವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖನಿಜಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಬೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ವಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!  

ತುಪ್ಪವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್‌ ಫುಡ್‌ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದು ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದೇಹದ ಒಳಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತದೆ. 
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

