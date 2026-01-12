English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಈ 4 ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಈ 4 ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶೀತದಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 12, 2026, 06:39 PM IST
  • ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವರದಾನ
  • ಪಪ್ಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ & ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ
  • ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ

Trending Photos

ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Guru Gochar
ಉಚ್ಚ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಹಂಸ ಮಹಾಪುರುಷ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಸರು, ಕೀರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಪಾರ ಧನ-ಸಂಪತ್ತು
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಿರೋ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಶ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌..ಸೂರಜ್‌ಗೆ &quot;ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ&quot;
camera icon6
Suraj Singh
ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಹಿರೋ ಆದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕ್ರಶ್‌ ಸೂರಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌..ಸೂರಜ್‌ಗೆ "ಪವಿತ್ರಾ ಬಂಧನ"
ಶೀತ ಗಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನವರಿ 15 ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..!
camera icon5
School Closed
ಶೀತ ಗಾಳಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನವರಿ 15 ವರೆಗೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ..!
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ
camera icon5
Kidney Stones
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್‌ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ..! ಇವುಗಳನ್ನ ತಿಂದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ವಾಸಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾ? ಈ 4 ಹಣ್ಣು ತಿಂದ್ರೆ ಜಿಮ್‌ಗೆ ಹೋಗದೆಯೇ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತೆ

Winter Weight Loss Diet Plan: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರ ತೂಕ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದುಬಾರಿ ಜಿಮ್ ತರಬೇತಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 4 ಅದ್ಭುತ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...

Add Zee News as a Preferred Source

ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ವರದಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ನಾರಿನಂಶ ಅಧಿಕ. ತಿಂದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನಗತ್ಯ ಆಹಾರ  ಸೇವಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸಹ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ..! ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ

ಪಪ್ಪಾಯಿ: ಪಪ್ಪಾಯಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಚೂರುಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕಿಣ್ವಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ: ಸಿಟ್ರಸ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣುಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ನ್‌ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಿಪಿ-ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್‌ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತ ತರಕಾರಿ! ಜ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿರಿ ಸಾಕು..

ಸೇಬು: ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೇಬು ವೈದ್ಯರನ್ನ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಸೇಬುಗಳು ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಹಸಿವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತದೆ. ಸೇಬು ತಿಂದ ನಂತರ ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತೂಕವು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಳಿಗಾಲದ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಗಳು: ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಜ್ಯೂಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಫೈಬರ್ ಅಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಣ್ಣುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Winter Weight LossWinter Weight Loss Diet PlanDiet planWeight Loss Diet Planಚಳಿಗಾಲದ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆ

Trending News