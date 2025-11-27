English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಡಯೆಟ್, ಜಿಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಒಣ ಹಣ್ಣು ತಿಂದೇ 46 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ !

ಡಯೆಟ್, ಜಿಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಒಣ ಹಣ್ಣು ತಿಂದೇ 46 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ !

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.  

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 27, 2025, 12:27 PM IST
  • ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ.
  • ದೇಹ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವೇ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
  • ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ.

ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನ್ನುವುದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾದ ತೂಕವನ್ನು ಇಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ತೂಕ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ದೇಹದ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹ  ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವೇ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.  

ಆದರೆ, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರೆಸಿದರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬಾರದು, ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಮೊಸರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸಿ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ದುಂಡಗಿರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗುವುದು!

ರಕ್ಷಾ ಪಲ್ಲವಿ ಎನ್ನುವ ಯುವತಿ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ  ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 13 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನು ಅನುಸರಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೂಡಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ : 
ರಕ್ಷಾ ಪಲ್ಲವಿ ಬೊಜ್ಜು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ 13 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 40 ಕೆಜಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, 116 ಕೆಜಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ಕೆಜಿಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್‌ಕಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಹೂವು !

ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೇಡ :
ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಾಗಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಇರುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪನೀರ್, ಮಲ್ಟಿ ಗ್ರೇನ್ ಚಪಾತಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ತಿನ್ನಬಹುದು.

ಜಂಕ್ ಫುಡ್‌ಗಳೂ ಬೇಡ : 
ಚಿಪ್ಸ್, ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು, ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳು ಇವಿಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲು ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಮಖಾನಾವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು. 

 

ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡುವುದು :
ಯಾವಾಗಲೂ ಟಿವಿ ನೋಡುವುದು, ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿದಿನ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

(ಸೂಚನೆ :ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ಷಾ ಪಲ್ಲವಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವಗಳು. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಜೀ ಕನ್ನಡ  ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ)

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

