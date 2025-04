126 ಕೆಜಿಯಿಂದ 56 ಕೆಜಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಿಳೆ! ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸರಳ ಟಿಪ್ಸ್

Weight lose Journey : ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅನುಸರಿಸಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ 56 ಕೆಜಿ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ :

ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ X ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಟ್ ಲಾಸ್ ಜರ್ನಿಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾನು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರುದ್ವಿ ಶಾ ಎನ್ನುವ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗ ಇದ್ದ ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರದ ಫೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ 126 ಕೆಜಿಯಿಂದ 56 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

3.5 years of consistency can do wonders!

I was at 126.5 kgs in Oct 2021, and now at 69.7kgs( checked 2 days back). Down by more than 56 KGS!!

Started with simple and stuck to it. Consistently putting in exercise, choosing strength training and weightlifting with cardio and… pic.twitter.com/6Mi0qEKTSl

— Rutvi Shah (@Rutvi_9) March 31, 2025