90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕಿಲೋಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ! ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಆಹಾರ

ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 12, 2025, 04:37 PM IST
  • 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್
  • ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್
  • 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕಿಲೋಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆ ! ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಆಹಾರ

ಬೊಜ್ಜು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಸಂಕೇತ. ಇನ್ನು ದೇಹ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬೊಜ್ಜು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಿತ.  ಆದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಈ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ನಮಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ. 

90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ವೇಟ್ ಲಾಸ್ : 
ಯುವತಿಯ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಜನ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆ ಯುವತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 90 ಕೆಜಿಯಿಂದ 65 ಕೆಜಿಗೆ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಈ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು!

ಮಧ್ಯಂತರ ಉಪವಾಸ  : 
ಈ ಮಹಿಳೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್‌ನ ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಮಾಡಿದ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲವಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 30 ಕೆಜಿ ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳು : 
ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.  ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೋಳಿ, ಮೊಟ್ಟೆ, ಪನೀರ್ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಚಂಕ್ಸ್ ನಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 3-4 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :  ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಸದಾ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ

ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ :
ಇನ್ನು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ತಂದು ಕೊಡಲು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತೂಕ ಎತ್ತುವುದು,  ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬೆವರಿಳಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

(ಸೂಚನೆ :ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

