ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪಕ್ಕಾ ಮಾಹಿತಿ

During pregnancy a danger signal:ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ 2026: ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಜೀವನ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹವು ಅನೇಕ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ. ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಿಂದ ಹೆರಿಗೆಯವರೆಗೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ: ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಅಥವಾ ಅಪಾಯದ ಸಂಕೇತವೇ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
*ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ. ರೇಣು ಸೆಹಗಲ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ hCG (ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೊರಿಯಾನಿಕ್ ಗೊನಡೋಟ್ರೋಪಿನ್) ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಮೂತ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗರ್ಭಾಶಯ. ಮಗು ಬೆಳೆದಂತೆ, ಗರ್ಭಾಶಯವು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ಹೆಚ್ಚಿನ ದ್ರವವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ದ್ರವವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ, ಇದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
*ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವೇ?
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.
*ಪದೇ ಪದೇ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ:
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಡುವಿಕೆ ಅಥವಾ ನೋವು
ಗಾಢವಾದ ಅಥವಾ ದುರ್ವಾಸನೆಯ ಮೂತ್ರ
ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಶೀತ
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು
ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕಿನ (ಯುಟಿಐ) ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
*ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು?
ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾನಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು.ಕೆಫೀನ್ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಚಹಾ, ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ತಂಪು ಪಾನೀಯಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಮಲಗುವ 1-2 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಇತರ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.ನೀವು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಇದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಶ್ರೋಣಿಯ ಮಹಡಿ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
*ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೆಚ್ಚು?
ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರಬಹುದು.
ಮಗು ಕೆಳಗೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಮೂರನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ವೈದ್ಯರು ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯೋಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸುತ್ತಲಿನ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮೆಕೋನಿಯಮ್ (ಶಿಶುವಿನ ಮಲ) ಇದೆ ಎಂದಾಗಿರಬಹುದು.
*ಮಗು ಜನಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆಯೇ?
ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
