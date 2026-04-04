ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕೇ ಯೋಗ ಮಾಡಿ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಯೋಗದ ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು

world health day 2026: 2026ರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು "ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲು" ಎಂಬ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡುವ ಇತರ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು.
ಇದನ್ನೂ:ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ.. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಹೊಳೆಯುವಂತಹ ಬೆಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ!
ಯೋಗವು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ?
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಶರತೇಂದು ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಯೋಗವು ನಿದ್ರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿಯನ್ನ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ."
"ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬಹುದು. ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಯೋಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಣಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಪರದೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ. ಯೋಗವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯೋಗವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ?
ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವಾಹಕಗಳಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಬೆರೆತುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಯೋಗವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.
ಯೋಗವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ?
ಯೋಗವು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ಈ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಾವು ಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗವು ನಮ್ಮ ರಕ್ತದ ಹರಿವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
"ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ' ಯುಜ್' ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರರ್ಥ ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಸೇರಿಸುವುದು. ಇದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದ್ದು, ದೈಹಿಕ ಆಸನಗಳು, ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ) ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಜೀವನ ವಿಧಾನ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ 20-30 ನಿಮಿಷಗಳು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಡಾ. ಶರತೇಂದು ಮಿಶ್ರಾ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರತಿದಿನ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸರಳ ಮಾರ್ಗಗಳು
2026ರ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದಂದು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಎಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರದಿರುವುದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು. ಯೋಗವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಗ ಆರಂಭಿಸಿ.
ಇದನ್ನೂ: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಡೇಂಜರ್ಸ್!.. ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಒಂದು ಫೀಸ್ ತಿನ್ನಬೆಡಿ