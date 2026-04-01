ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ 2026: ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

world health day 2026: ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೇ ಅಸಲಿ ಶಕ್ತಿ : ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಮಾತ್ರ ಆರೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಅಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಜನರ ಜೊತೆ ಬೆರೆಯೋದು ಮತ್ತು ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ನಿಜವಾದ ಆರೋಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ.
ಹಸಿವಿಗಿಂತ 'ಮೂಡ್' ಮುಖ್ಯವೇ? : ನಮಗೆ ಹಸಿವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಸರವಾದಾಗ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂತೀವಿ. ಇದನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಎಮೋಷನಲ್ ಈಟಿಂಗ್' (Emotional Eating) ಅಂತಾರೆ.
ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮ : ನಮಗೆ ಒತ್ತಡ ಆದಾಗ ಮೈಯಲ್ಲಿ 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ಸ್, ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Period Problems: ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಏಕೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?
ತಜ್ಞರ ಕಿವಿಮಾತು: ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮನೋವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ದರ್ಶನ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಿಬನ್ನದ್ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೇಳುವಂತೆ.. ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಸವಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಬೇಸರವಾದಾಗಲಾ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಶನ್ ಆದಾಗ? ಅದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ ಅಥವಾ ಮೆಡಿಟೇಶನ್ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವೇ ಬೈದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಬದಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಶಾರದಾಕೇರ್ - ಹೆಲ್ತ್ಸಿಟಿಯ ಹಿರಿಯ ಮನೋವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ. ಅಭಿನೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿಯಾದ ಆತಂಕ (Anxiety) ಅಥವಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ (Depression) ಒಳಗಾದಾಗ, ತನ್ನ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಲಿ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಹಠಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದಿನ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ ದೇಹ' ಹೀಗೇ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ತಪ್ಪು ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇತರರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾ. ಅಭಿನೀತ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಹಣ್ಣು ಸಿಕ್ರೆ ಬಿಡಬೇಡಿ, ಪಟ್ ಅಂತ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ..! ಮಧುಮೇಹ - ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ರಾಮಬಾಣ