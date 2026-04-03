World Health Day 2026: ಮೊಡವೆ ಬಂದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ..! ಅವು ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು..!

ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ದಿನದಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಡವೆ, ಮಂದತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮವು ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರತೀಕ:
ಕಾಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಸರಣ್ಯ ಬಿ ಹೇಳುವಂತೆ,'ಚರ್ಮವು ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು, ಪೋಷಣೆ, ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಮೊಡವೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಅಸಮತೋಲನ, ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲಿಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಓವರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ (PCOS) ನಂತಹ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮೊಡವೆ: ಕೇವಲ ಹದಿಹರೆಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು
ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ವಯಸ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ದವಡೆ ಅಥವಾ ಗಲ್ಲದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೊಡವೆಗಳು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯದಿರುವುದು ಮೊಡವೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಮಂದ ಚರ್ಮ: ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಸಮತೋಲನದ ಸಂಕೇತ:
ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಂದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರ್ಥ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದಂತಹ ಜೀವಸತ್ವಗಳ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬಳಲಿದ ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.'ಮಂದ ಚರ್ಮವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ: ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಸಮವಾದ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಯಾಪಚಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಬಹುದು.ಮೆಲಸ್ಮಾದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ಅಥವಾ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಪಾತ್ರ
"ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಒತ್ತಡವು ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೊಡವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮತ್ತು ಅಕಾಲಿಕ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ." ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಂತ್ರಗಳು, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನತೆಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಮಂದತೆ ಮುಂತಾದ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು "ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವೈದ್ಯರನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು?
-ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
-ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮೊಡವೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
-ವರ್ಣದ್ರವ್ಯವು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ
-ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಚರ್ಮದ ಮಂದತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ
-ಆಯಾಸ, ತೂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಚಕ್ರಗಳಂತಹ ಸಂಬಂಧಿತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ
ಈ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದಂದು, ತಜ್ಞರು ನೀವು ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಮುಂಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.'ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮವು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ.ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವಲ್ಲಿ, ಮೊಡವೆ, ಮಂದತೆ ಮತ್ತು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯದಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ' ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.