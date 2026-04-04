English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • World Health Day 2026: ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವೇ? ನಿಜ ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ..

#FitIndiaHitIndia: ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ ಕೇವಲ ಆಯಾಸದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಹಲವು ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳನ್ನ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 4, 2026, 11:16 AM IST
  • ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ
  • ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂದು ಡಾರ್ಕ್ಸ್‌ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ
  • ಬದಲಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ & ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಡಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

camera icon8
camera icon7
camera icon6
IPL 2026 Scorecard
camera icon6
Abhishek Sharma 300 T20 Sixes
World Health Day 2026: ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಅಥವಾ ಡಾರ್ಕ್‌ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆಯ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದೇ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್‌ ಕಾರಣವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಮತ್ತು ಚರ್ಮ

ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊದಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ. ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಜ್ಜುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೆಲನಿನ್ ಶೇಖರಣೆಯಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗಿನ ಚರ್ಮವು ಕಪ್ಪಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಸಹ ಆನುವಂಶಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿರಬಹುದು.

ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳು

ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವು ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ದೆಹಲಿಯ ಸಿಕೆ ಬಿರ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಡಾ.ಅಮಿತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನುಚಿತ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಅಥವಾ ದಟ್ಟಣೆಯು ಈ ಬಣ್ಣವು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ

ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. "ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಟೊಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಜನರು ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣ, ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು

ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸುವುದು, ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯ ಕೊರತೆ, ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮದ್ಯಪಾನ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಚರ್ಮದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಡಾ.ಅಮಿತ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು

ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಮತ್ತು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಚರ್ಮವು ಮಸುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಊದಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರಿನಿಟಿಸ್‌ನಂತಹ ಅಲರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಹ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗೋಚರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು?

ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಡಾ.ಅಮಿತ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಚರ್ಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.  

* ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ
* ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 2 ರಿಂದ 3 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ
* ಮೊಬೈಲ್‌ ಬಳಸುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
* ಧೂಮಪಾನ ಅಥವಾ ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿ  

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಯಾವಾಗ ಪಡೆಯಬೇಕು?

ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ 2 ರಿಂದ 3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೀವು ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಅಮಿತ್ ಹೆಲ್ತ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

fit india hit indiaWorld Health Day 2026Dark CirclesSleep wellDark Circles Reasons

Trending News