World Health Day 2026: ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಆತಂಕದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ

World Health Day 2026: ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಸಮತೋಲನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಯೋಗವು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೇಹ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಮಾರ್ಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಮತ್ತು ಈಗ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುವ ಯೋಗ ತಂತ್ರಗಳು ನರಮಂಡಲವನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಗಮನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಹಾಟಿಕ್ ಯೋಗ (Arhatic Yoga)ವು ಎಂದರೇನು?
ಭಾರತದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಹೀಲಿಂಗ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀರಾಮ್ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಯೋಗವನ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೋವಾ ಕೋಕ್ ಸುಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಆತಂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಶ್ರೀರಾಮ್ ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ:
* ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು
* ಅರ್ಹಾಟಿಕ್ ಕುಂಡಲಿನಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಹಾಟಿಕ್ ಧ್ಯಾನದಂತಹ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳು
* ಶಕ್ತಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಾನಗಳು
ಅರ್ಹಾಟಿಕ್ ಯೋಗವು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ದೇಹಗಳನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ಇವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ...
* ಪಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
* ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರತೆ
* ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆಳವಾದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಬಲವಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹ ಬೋಧಕರಿಂದ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಕಲಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆತಂಕ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳು
ಪೆಮಾ ವೆಲ್ನೆಸ್ ರಿಟ್ರೀಟ್ನ ಯೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಆತಂಕವು ಕೇವಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ದೇಹ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೂ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.
ಸರಳವಾದ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಸಿರಾಟ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು:
* ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ
* ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡಿ.
ಇದು ವೇಗಸ್ ನರವನ್ನ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ "ಆಫ್ ಸ್ವಿಚ್" ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ...
* ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ
* ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ
* ಮೆದುಳು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಈ ತಂತ್ರವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ದೇಹದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ.
ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಂಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಮೆದುಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡಬಹುದು:
* ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವುದು ನರಮಂಡಲವನ್ನ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ವಿಲೋಮಗಳು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
* ಸೌಮ್ಯವಾದ ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ದೇಹವು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಮೆದುಳು ತನ್ನ "ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ" (Threat Response) ಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ:
* ಕಡಿಮೆ ಆತಂಕ
* ಉತ್ತಮ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ
* ಸುಧಾರಿತ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ
ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನ ಏಕೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ?
ಯೋಗವು ಒಂದು ಸರಳ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ: ಮನಸ್ಸು ದೇಹವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗುತ್ತದೆ.
* ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಯೋಗವು:
* ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲವನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ
* ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
* ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
ಪ್ರಾಚೀನ ಯೋಗ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಿಳಿದಿರುವ - ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಆಧುನಿಕ ನರವಿಜ್ಞಾನವು ಈಗ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮತೋಲನ
ಯೋಗವು ಕೇವಲ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು:
* ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ
* ಸ್ವಯಂ ಅರಿವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ
* ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ
ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ:
* ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
* ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ
* ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವ
ಯೋಗವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಬೆಂಬಲಿತ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹಾಟಿಕ್ ಯೋಗದಂತಹ ಮುಂದುವರಿದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಸೌಮ್ಯ ಭಂಗಿಗಳಂತಹ ಸರಳ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ, ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಆಳವಾದ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಆತಂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಸಮತೋಲನ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಕಡೆಗೆ ಶಾಂತ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ನೀಡುವ ಸಲಹೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)