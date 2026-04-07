World Health Day 2026: ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ

World Health Day 2026: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 'ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ'ವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದೇ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ .
ಎಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನ ಆಚರಿಸುವುದೇಕೆ?
ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 1948 ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (World Health Organization - WHO) ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು.ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ 7, 1948 ರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 7 ರಂದು ಆಚರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 1950 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ದಿನದಂದೇ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವ:
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.ಈ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಸಿಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ
ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 'ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ' ಎನ್ನುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತು, ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಶರೀರ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾನವನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. \ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ಈ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನದತ್ತ ಧಾಪುಗಾಲು ಇಡೋಣ.
