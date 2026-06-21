International Yoga Day 2026: ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಬಂದೂಕು ಹಿಡಿದು ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಆತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ದೃಢ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಅಮೂಲ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಗ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯೋಗವು ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ.
ಯೋಧರಿಗೆ ಯೋಗ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಯಾಚಿನ್ನಂತಹ ಹಿಮಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ತಾಪಮಾನ, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 50 ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಹಾರಿಸುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಷ್ಟೇ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯವೂ ಅಗತ್ಯ. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಯೋಧರ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸ್ಥಾನ
ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಹಲವು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಈಗ ನಿಯಮಿತ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಯೋಧರಿಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಮಟ್ಟ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಸೈನಿಕರು ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ತೋರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗದಿಂದ ದೇಹದ Flexibility ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಗಾಯಗಳ ಅಪಾಯವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಯಾಚಿನ್ನಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ
ಸಿಯಾಚಿನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಯೋಧರು ತೀವ್ರ ಚಳಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯೋಗದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆಯಾಸವನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ
ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಲವು ವಾರಗಳು ಅಥವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು, ಸೀಮಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ತರಗತಿಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೈಹಿಕ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಯೋಗಾಸನಗಳು ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.
ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಪಾತ್ರ
ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಅತಿ ವೇಗದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನಗಳನ್ನ ಹಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಧ್ವನಿಯ ವೇಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಪೈಲಟ್ಗಳ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಸಿರಾಟದ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ರಕ್ಷಣಾ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ, ಯೋಗವು ಪೈಲಟ್ಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ.
ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ
ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿಯೋಜನೆ, ಕುಟುಂಬದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯೋಧರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಆತಂಕವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯೋಗವನ್ನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 21ರಂದು ಆಚರಿಸುವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನದಂದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆ ಭವ್ಯ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ. ಲಡಾಖ್, ಸಿಯಾಚಿನ್, ಕಾರ್ಗಿಲ್, ಅಂಡಮಾನ್ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಾಯುನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಧರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯೋಗದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಗಿರುವ ಯೋಗ
ಯೋಗವು ಇಂದು ಭಾರತದ ಸಾಫ್ಟ್ ಪವರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಯೋಗ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳು ಯೋಗವನ್ನ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗವು ಭಾರತೀಯ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವಲ್ಲ. ಅದು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ. ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಧರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಂದೂಕಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯೂ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಧಾರವಾಗಿರುವುದು ನಿಸ್ಸಂಶಯ.