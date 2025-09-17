English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಹೀಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..!

ಬಿಸಿನೀರು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 17, 2025, 06:51 PM IST
  • ನೀರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.
  • ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
  • ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

Trending Photos

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
camera icon6
Indian Railways
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಹೊಸ ನಿಯಮ: ಮೊದಲ 15 ನಿಮಿಷ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಆದ್ಯತೆ..!
ಬಿಳುಪಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ರಸ ಸಾಕು! ಹರಿದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು
camera icon9
Natural methods
ಬಿಳುಪಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪಾಗಿಸೋಕೆ ಈ ಹೂವಿನ ರಸ ಸಾಕು! ಹರಿದು ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಬುಡದಿಂದಲೇ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ದುರ್ಬಲ ಕೂದಲು
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
camera icon4
Smart TV
ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ 40 ಇಂಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಟಿವಿ ಖರೀದಿಸಿ; ಇದು ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕೊಡುಗೆ
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
camera icon6
Gold rate
ಬುಲೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ! ಖುಷಿಯ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು
ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಹೀಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು..!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

Add Zee News as a Preferred Source

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ನಂತರ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ: ಬಿಸಿನೀರು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀರಿನಿಂದ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಹೆಲ್ತ್‌ಲೈನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ (ದೇಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣ): ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಬೆವರು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ: ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಸಮಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಊಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹಸಿವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರು ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಅದು ಅವರ ಹಸಿವಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿದ ಜನರು 12 ವಾರಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿದ ಅಧಿಕ ತೂಕದ ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಜನರು ನೀರು ಕುಡಿಯದವರಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು ಶೇ 44 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತೂಕವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.

ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು:

ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ: ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ: ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೇವಲ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ತಾಪಮಾನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.

ದೇಹವು ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ: ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ

ನೀರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇಹದಿಂದ ವಿಷಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.ಆದ್ದರಿಂದ, ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.

About the Author
Water For Weight LossBest Time To Drink waterweight loss tipshydration benefitsburn Calories

Trending News