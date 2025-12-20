English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಮೊದಲೇ ಚಳಿಗಾಲ.. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.. ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಮೊದಲೇ ಚಳಿಗಾಲ.. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.. ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗಳು ಕೂಡ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಆಗಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಬಹುದು.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 20, 2025, 06:08 PM IST
  • ವಯಸ್ಸು ಆದಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಿವಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ
  • ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡವುದರಿಂದಲೂ ಕಿವಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ
  • ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ, ಪಿನ್ನು, ಚೂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ

ಮೊದಲೇ ಚಳಿಗಾಲ.. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.. ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!
File Photo

ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೀಗ ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಿವಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸುಂಯ್‌ಯ್‌..ಗುರ್‌ರ್‌..ಗುಂಯ್‌ಯ್‌ ಅಂತ ಶಬ್ಧ ಬರುತ್ತಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಳ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಜಲ್‌ನಂತಹ ದ್ರವ ತುಂಬಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಶಬ್ಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. 

ಅತಿಯಾದ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡವುದರಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್‌ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದರೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಬ್ಧಗಳು ಕೇಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. 

ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಿವಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮಿಲೇ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ಧ ಕೇಳದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಸುಂಯ್‌ಯ್‌..ಗುಂಯ್‌ಯ್‌ ಅಂತ ಶಬ್ಧ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ತಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದವರೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಲೇಬೇಡಿ.. ಇಲ್ಲಿರೋ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗುತ್ತೆ.!

ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಕು ಅಥವಾ ಅಂಟಿನಂತಹ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅಧಿಕವಾದರೆ ಸೋಂಕು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪಿನ್ನು, ಕಡ್ಡಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಪೊರೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಗು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ವಾ, ರಾತ್ರಿ ಯಾವಗಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಎದ್ದೇಳ್ತಿದೆಯಾ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಟಿಪ್ಸ್‌ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

