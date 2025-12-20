ಮೊದಲೇ ಚಳಿಗಾಲ.. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್‌ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.. ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಕಣ್ಣುಗಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಾರದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೀಗ ಚಳಿಗಾಲವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಕಿವಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸುಂಯ್ಯ್..ಗುರ್ರ್..ಗುಂಯ್ಯ್ ಅಂತ ಶಬ್ಧ ಬರುತ್ತಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಳೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಡುವುದರಿಂದ ಮೂಗಿನ ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಳ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಜಲ್ನಂತಹ ದ್ರವ ತುಂಬಿ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಶಬ್ಧಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಆಗದಂತೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.
ಅತಿಯಾದ ಧೂಮಪಾನ, ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡವುದರಿಂದಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ತೊಂದರೆಗಳು ಇದ್ದರೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಬ್ಧಗಳು ಕೇಳಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಕಿವಿಗಳಿಗೆ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರವಣ ನಷ್ಟದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಕಿವಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮಿಲೇ ಕಿವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ಧ ಕೇಳದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ಸುಂಯ್ಯ್..ಗುಂಯ್ಯ್ ಅಂತ ಶಬ್ಧ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ತಲೆಗೆ ಅಥವಾ ಕುತ್ತಿಗೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಾಗ ಕಿವಿಗಳಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ.
ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಕು ಅಥವಾ ಅಂಟಿನಂತಹ ವಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಅಧಿಕವಾದರೆ ಸೋಂಕು ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಪಿನ್ನು, ಕಡ್ಡಿಯಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಪೊರೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ.
