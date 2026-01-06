ಮಟನ್‌ ಊಟ ತಿಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತರೋದು ಪಕ್ಕಾ!

ಚಿಕನ್ಗಿಂತ ಕುರಿ, ಮೇಕೆ ಮಾಂಸ ಎಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಮಟನ್ ತಿನ್ನದವರು ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿಕೊಟ್ಟರು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಮಟನ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ, ಪಾನಿಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮಟನ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗಲು ಕೆಲ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಅಂದರೆ ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಟನ್ ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರೋಧವಾಗಿವೆ. ಮಟನ್ ಹಾಗೂ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆನ ನಿಧಾನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು.
ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಟನ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಟನ್ ದೇಹ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಶಾಖ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಉಷ್ಣದ ಗುಣಗಳನ್ನೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೆ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಉಂಟಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋ ಭಾರತದ ಟಾಪ್- 5 ಮಹಿಳೆಯರು.. ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಹಣ?
ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಊಟದ ನಂತರವೂ ಟೀ ಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಟನ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆಯೂ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಟೀ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟ ಉಬ್ಬರ, ಎದೆಯುರಿ ಹಾಗೂ ಅಜೀರ್ಣ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮಟನ್ ಊಟ ಆದ ಮೇಲೆ ದೈನಂದನದಂತೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆನೂ ಇಡಲ್ಲ, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿಲ್ಲ.. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಹೇಳಿದ ಬಾಂಗ್ಲಾ