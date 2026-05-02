ಪಾದಗಳು ದೇಹದೊಳಗಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದು ಹೃದಯ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
Foot health signs: ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾರವನ್ನ ಹೊರುವ ಪಾದಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವದ ಸೂಚಕಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತಾ ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇಹದೊಳಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ದ್ರವ ಸಮತೋಲನದ ಅಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ, ಹೃದಯ ಅಥವಾ ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಜುಮ್ಮೆನಿಸುವಿಕೆ, ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಂವೇದನೆಯ ನಷ್ಟವು ನರಮಂಡಲದ ಹಾನಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ‘ಮಧುಮೇಹ ನರರೋಗ’ದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪಾದಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಉರಿಯೂತದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ್ದು, ಗೌಟ್ ಎಂಬ ಕಾಯಿಲೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಕೆಳಗೆ ಜೇಡರ ಬಲೆಯಂತೆ ಕಾಣುವ ನೀಲಿ ಅಥವಾ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವುದನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಪಾದಗಳ ಚರ್ಮ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದು ಕೇವಲ ಹವಾಮಾನದ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ; ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಸಮರ್ಪಕತೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ಏನೇ ಇರಲಿ ಪಾದಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂದರೆ, ಅದು ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೂಲಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಪಾಲನೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)