Heartbreaking organ donation story: ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಇತರರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ, ಆಶಾಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೂಲಕ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತು ನಿಜವಾಗಿಸಿದ ಯುವಕ ಮುಂಬೈನ ಮಲಾಡ್ ನಿವಾಸಿ, ಕೇವಲ 19 ವರ್ಷದ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಾಜ್ ಗಾಂಧಿ. 2017ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ದುರಂತ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಮೃತಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ಕಥೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ – "ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ"
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ (Zee Media) "ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ" (Zindagi Ke Baad Bhi) ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ತಂಡವು ರಾಜ್ ಗಾಂಧಿಯ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಮಿಟೇನ್ ಗಾಂಧಿ (Miten Gandhi) ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿತು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನೋವು ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮೂಲಕ ಹಲವರ ಜೀವ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯೂ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು.
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುರಂತ!
2017ರ ಮೇ 18ರ ಸಂಜೆ... ಅದು ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ರಾತ್ರಿ ಊಟದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 8 ಗಂಟೆಯಾದರೂ ರಾಜ್ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ ದಿನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಿಟೇನ್ ಗಾಂಧಿ ದುಃಖದಿಂದ ಕುಸಿದರು. "ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ರಾಜ್ ತಡವಾಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಕೊನೆಗೆ ಯಾರೋ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಅದು ರಾಜ್ ಅಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜ್ ರೈಲು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದಿತು" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಆ ದಿನ ರಾಜ್ ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈನ ಮಸೀದಿ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರೈಲು ತುಂಬಾ ಜನದಟ್ಟಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ತಳ್ಳಾಟದ ನಡುವೆ ರಾಜ್ ಸಮತೋಲನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಅವರ ತಲೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಾದ ಕಾರಣ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ಲೀಲಾವತಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಯುನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ಜೀವ ಉಳಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಕುಟುಂಬದವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
"ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿರಿಯ ಮಗ ರಾಜ್ನ ಹೃದಯ ದೊಡ್ಡದು"
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಮಿಟೇನ್ ಗಾಂಧಿ ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತಾ, "ರಾಜ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯ. ಆದರೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಗ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅವರು ಬದುಕಿರುವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಅವರ ಮರಣದ ನಂತರವೂ ಆ ಗುಣ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅವರು ಆರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಬದುಕು ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.
ರಾಜ್ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ
ಮೇ 21, 2017ರಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ನಂತರ ರಾಜ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ (Brain Death) ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೆದುಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬದುಕುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು.
ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನೀಡಿದ ವಿಶ್ವಾಸ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿರುವ ಕಾರಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದವು. ನಾವು ದಾನ ಮಾಡುವ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅರ್ಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತವೆಯೇ? ದುರುಪಯೋಗ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈನ ಕಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನ ZTCC (Zonal Transplant Coordination Centre) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬಂತು.
'ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್' ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವೈದ್ಯರು
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸಂಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಮೋಹನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ತಂಡ ರಾಜ್ ಅವರ ತಂದೆ ನವೀನ್ಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಿ, ತಾಯಿ ನೀಲಾ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಮಿಟೇನ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಎರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಡೆತ್ ದೃಢಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಅಪಾರ ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೂ ಕುಟುಂಬ ರಾಜ್ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತು.
ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು
ರಾಜ್ ಅವರ ಪ್ರಕರಣ ರೈಲು ಅಪಘಾತವಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ-ಕಾನೂನು ಪ್ರಕರಣ (MLC) ಎಂದು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರ ಅನುಮತಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ರಾಜ್ ಅವರ ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್ತು, ಎರಡು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಂದ ಆರು ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ದೊರೆಯಿತು.
"ರಾಜ್ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ"
ತಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಿಟೇನ್ ಗಾಂಧಿ, "ರಾಜ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು. ರಾಜ್ ಇಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮಗ, ತಂದೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರ ಇಂದು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಜೀ ಮೀಡಿಯಾದ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ
"ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ" ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೋಗಿಗಳು ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ದಾನವಾಗದೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ. ರಾಜ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಂದು ದಿನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ತನ್ನ "ಜಿಂದಗಿ ಕೆ ಬಾದ್ ಭಿ" ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು, ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡಬಹುದು. ಜೀ ಮೀಡಿಯಾ ರಾಜ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ 6 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
1. ಯಾರು ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು?
* ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಂದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ (Kidney) ಅಥವಾ ಯಕೃತ್ತಿನ (Liver) ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ (Brain Dead) ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ, ಲಿವರ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ, ಕಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅಂಗಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ದಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
2. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು?
* ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮೆದುಳು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು.
* ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯವಾಣಿ 1800-11-4770 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರದ ನಂತರ ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
* ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
* ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವಿರೂಪ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
3. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು?
* ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ NOTTO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಬಹುದು.
* ಜೊತೆಗೆ MOHAN Foundation ಮತ್ತು Organ India ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
* ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದಾನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
4. NOTTO ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಹೇಗೆ?
* NOTTO ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ "Register for Organ Donation" ಆಯ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
* ಹೆಸರು, ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ, ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇಮೇಲ್, ವಿಳಾಸ ಮೊದಲಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ.
* ರಕ್ತದ ಗುಂಪು ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
* ಇಬ್ಬರು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ.
* OTP ಮೂಲಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿ.
* ಬಳಿಕ ದಾನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
5. ನೋಂದಣಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕೇ?
* ಇಲ್ಲ. ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಕ್ಕೆ ನೋಂದಣಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ.
* ಆದರೆ ನೀವು ದಾನಿಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
* ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮರಣದ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಅಂತಿಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
6. ದಾನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂದರೇನು?
* ಮರಣದ ನಂತರ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಯೇ ದಾನಿ ಕಾರ್ಡ್.
* ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.
* ಆದರೆ ದಾನಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಲಿಖಿತ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರವೇ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಎಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಸ ಜೀವನ ನೀಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾನವೀಯ ದಾನ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವೂ ಸಹ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿರಿ...