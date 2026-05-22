Shocking Incident In Hubli Dharwad: ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿ ಹೋದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿದ್ದು, ಪೋಷಕರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Stangers Incject 10 Year Old Boy: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಕ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿರುವ ಆತಂಕಕಾರಿ ಘಟನೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲಗುಡ್ಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬಳಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ, ಅಪರಿಚಿತರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಆತನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಲಕನಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು:
ನಗರದ ಕೆಎಂಸಿಆರ್ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ, ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ, ನಮ್ಮ ಊರು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲಗುಡ್ಡ, ಮಣಿಕಂಠ ಗಾಣಿಗೇರ ಎಂಬ ನನ್ನ ಮಗ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ. ಅಪರಿಚಿತರು ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿ ? ಎಂದು ಕೇಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಲ್ಲ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವುದೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿದ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನನಾಗಿ ಮಲಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡ ಪಾಲಕರು ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂದಗೋಳ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ವೈದ್ಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕೆ.ಎಮ್.ಸಿ.ಆರ್.ಐ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ? ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ವತಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿ ಅವರು ಸಹ ಯಾರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಲು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.