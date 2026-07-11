Add Zee Business As A Preferred Source
App

Darwad: ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ 15 ಜೋಡಿ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ 15 ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:13 PM IST
Darwad: ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ ಡಿವೋರ್ಸ್‌ಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ 15 ಜೋಡಿ! ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
Source: Bureau

About the Author

Prajwal B

Prajwal B

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ಒಳಹರಿವು ಇಳಿಕೆ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದ ಕುಡಚಿ–ಉಗಾರ ಸೇತುವೆ
Kudachi Ugar Bridge3 hrs ago
2
BLO officer3 hrs ago
3
Karnataka cabinet expansion3 hrs ago
4
Bike wheeling Dharwad3 hrs ago
5
Post Office MIS5:33 AM IST