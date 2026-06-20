400 employees removed from CM Office: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಜನಪ್ರಿಯ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪೈಕಿ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ವಿರೋಧ ಕ್ಷದ ನಾಯಕರು, ಮುಖಂಡರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಗುಡುಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗದಗನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೌಡ ಚನ್ನಪ್ಪಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ (ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್) ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ. ಹಣ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ವರ್ಷ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿದ್ದೆವೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಾಯಕರೆಲ್ಲಾ ಕೈ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಆಗ ಹೇಳಿದವರು ಯಾರರು, ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸ ಹಾಳು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು. ಈ ಮೊದಲೇ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡದೇ 3 ವರ್ಷ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು. ಮೊದಲೇ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ವಾ, ಆಗ ಕೊಟ್ಟವರು ನೀವೇ, ಈಗ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಂ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ನೂರು ಜನ ನೌಕರರನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ 400 ಜನರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ?. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲಾ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು, ಒಂದು ಕಡೆ ಐಟಿ-ಬಿಟಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ, 400 ಜನರನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನಬಹುದು. ಈಗ ಅವರ ಪಕ್ಷದ 2ನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ವರ್ಷ ಏನೇನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಎಂದು ಗದಗನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿ.ಸಿ ಪಾಟೀಲ್ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ.