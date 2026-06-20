Add Zee Business As A Preferred Source
App

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 400 ನೌಕರರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು?

400 ಜನರನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಅನ್ನಬಹುದು. ಈಗ ಅವರ ಪಕ್ಷದ 2ನೇ ಹಂತದ ನಾಯಕ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ.

Written ByBhimappa
Published: Jun 20, 2026, 09:58 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 09:58 PM IST
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 400 ನೌಕರರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು?

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ 400 ನೌಕರರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಯಾಕೆ.. ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರ
400 employees removed2 min ago
2
Ayoogya 2 movie1 hr ago
3
Parappana Agrahara2 hrs ago
4
renting a house2 hrs ago
5
Darshan2 hrs ago