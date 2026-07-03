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Belagavi-Ai: ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ Ai ಕ್ರಾಂತಿ! 12 ಜನರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆತಿದೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 12 ಜನರನ್ನು ಇದೀಗ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಟ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ ಬಳಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 03, 2026, 12:44 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:44 PM IST
Belagavi-Ai: ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ Ai ಕ್ರಾಂತಿ! 12 ಜನರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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