Belagavi-Ai: ಬೆಳಗಾವಿ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ Ai ಕ್ರಾಂತಿ! 12 ಜನರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಯ್ತು ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ

Belagavi: ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಎಐ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ (Ai Technology). ಎಐ ಯುಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ (Belagavi) ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 12 ಜನರನ್ನು ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದೀಗ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ಕ್ರಾಂತಿ!
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಅದ್ಧೂರಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆತಿದೆ. ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ 12 ಜನರನ್ನು ಇದೀಗ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಟ್ಗ್ರೇಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಜನರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ, ಎಐ ಯುಗದಲ್ಲಾದ ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಗೆ ಹೊಸ ಆಯಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತನಿಖಾ ವಿಧಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರು ಹೊಸ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಣೆ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಐ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸರ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಇದೀಗ 12 ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಎಂಟು ಜನರನ್ನು ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಐ ಬಳಸಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಆದವರ ಫೋಟೊ ಈ ನ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಫೋಟೋಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದೇ ತಡ ಕಾಣೆ ಆದವರು ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸುಳಿವುದು ನೀಡುತ್ತೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ, ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಜಗಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೊಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ರೆ, ವಾಹನ, ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದವರ ಇಂಚಿಂಚೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಂದರೆ, ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗಳು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಳಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರ ಸುಳಿವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಡೇಟಾಬೇಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಈ ಮೂಲಕ ಹಳೆ ಕೇಸ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಐ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾದವರು ಮರಳಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಮಕನಮರಡಿ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು, ಸವದತ್ತಿ, ಹಾರೂಗೇರಿ, ಹುಕ್ಕೇರಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು, ರಾಯಭಾಗ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು, ಅಂಕಲಗಿ ಹಾಗೂ ಘಟಪ್ರಭಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಬ್ಬರು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.