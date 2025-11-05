ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೇ ಹೋರಾಟ: ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೀದಿಗಿಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು

North West Transport Recruitment: ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೋಳಾಟ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಡೆ ಈಗ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತೆ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು. ಇಂದು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದು ಸಂಸ್ಥೆ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಗೋಕುಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಯುವ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು.. ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಕೊಡುವವರರೆಗೂ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ?
2019ರಲ್ಲಿ ವಾಯವ್ಯ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಚಾಲಕ ಕಂ ನಿರ್ವಾಹಕ ಸೇರಿ 2,814 ಚಾಲಕ ನೇಮಕಾತಿ ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. 2022ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರನ್ವಯ 2024ರ ಮಾರ್ಚ್ನಿಂದ ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ 1814 ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಂತೆಯೇ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೇ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ, ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಎರಡೂ ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
